Додано: Вів 22 січ, 2019 11:36

Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!

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