Заполнили банку до краев, уже через край переливается
Уважаемый xxxxxxxx Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!
В чем наши преимущества? - Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует; - Сумма кредитования до 100 000 грн; - Срок кредитования от 6 до 36 месяцев; - Без залога и поручителей; - Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!
Brc написав:Заполнили банку до краев, уже через край переливается
Уважаемый xxxxxxxx Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!
В чем наши преимущества? - Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует; - Сумма кредитования до 100 000 грн; - Срок кредитования от 6 до 36 месяцев; - Без залога и поручителей; - Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!
Хороший бізнес...взяті грошенята від Вас під 18% віддати під груьо 54%.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Brc написав:Заполнили банку до краев, уже через край переливается
Уважаемый xxxxxxxx Для Вас мы подготовили самое выгодное предложение на рынке Украины при оформлении кредита наличными!
В чем наши преимущества? - Процентная ставка для Вас снижена с 5,99% до 4,5%, а разовая комиссия 5,99% отсутствует; - Сумма кредитования до 100 000 грн; - Срок кредитования от 6 до 36 месяцев; - Без залога и поручителей; - Досрочное погашение кредита - БЕЗ КОМИССИЙ!
Хороший бізнес...взяті грошенята від Вас під 18% віддати під груьо 54%.
Они это предложение по разным каналам парят несколько месяцев уже. Хороший бизнес или нет?... Ну, можете попробовать дать кому-нибудь под 54% без банка. Зачем он вам, если всё так просто? Что, нет желающих? Так отож.
И, кстати, мне с подобными предложениями уже не из одного банка звонили, в том числе из тех, где я никогда не был клиентом. Чья-то клиентская база в очередной раз пошла по рукам.
Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!
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Подскажите, как попасть в тайное общество получателей кэшбэка в данном банке ?) С перечитанных последний страниц, понял что через депозит, какой должен быть его размер на какой строк, какие проценты и другие его условия ? И вообще буду благодарен, если расскажете условия кэшбэка и ставки его )
Igor3777 написав:С перечитанных последний страниц, понял что через депозит, какой должен быть его размер на какой строк, какие проценты и другие его условия ? И вообще буду благодарен, если расскажете условия кэшбэка и ставки его )
Мінімум 25тис на півроку. Картка мастер іменна з фото, є пайпас.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER) Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн