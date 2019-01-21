Igor3777 написав:С перечитанных последний страниц, понял что через депозит, какой должен быть его размер на какой строк, какие проценты и другие его условия ? И вообще буду благодарен, если расскажете условия кэшбэка и ставки его )
Мінімум 25тис на півроку. Картка мастер іменна з фото, є пайпас.
jay2004 написав:Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!
Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються:
jay2004 написав:Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!
Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються: