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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1139114011411142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:03

  chipmunk написав:
  Igor3777 написав:С перечитанных последний страниц, понял что через депозит, какой должен быть его размер на какой строк, какие проценты и другие его условия ?
И вообще буду благодарен, если расскажете условия кэшбэка и ставки его )

Мінімум 25тис на півроку. Картка мастер іменна з фото, є пайпас.
Зображення


Спасибо )
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:17

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!


Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються:
З яких банків українці забирали гроші у 2018 https://minfin.com.ua/ua/2019/01/10/36310894/
А-Банк 3,074 76,793 2.56% -319,639 -9.42%


Правда, приросли юрики: У відсотковому обчисленні абсолютний лідер за зростанням депозитів юросіб — А-Банк. У порівнянні з початком 2018 року його портфель збільшився на 81% (229 млн грн).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:39

  Ой+ написав:
  jay2004 написав:Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!


Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються:
З яких банків українці забирали гроші у 2018 https://minfin.com.ua/ua/2019/01/10/36310894/
А-Банк 3,074 76,793 2.56% -319,639 -9.42%


Правда, приросли юрики: У відсотковому обчисленні абсолютний лідер за зростанням депозитів юросіб — А-Банк. У порівнянні з початком 2018 року його портфель збільшився на 81% (229 млн грн).


Три с половиной года подряд дружил, рекомендовал, лелеял - и на тебе за квартал: минус почти 10% депопортфеля. С деповкладчиками - лучше дружить :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:44

АБанк має негативну динаміку (див таблицю антирейтинг фін. стійкості)

https://www.facebook.com/ukraine.org.ua ... 9388400116
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:57

  greenozon написав:АБанк має негативну динаміку (див таблицю антирейтинг фін. стійкості)
https://www.facebook.com/ukraine.org.ua ... 9388400116

Зато не вимагає докапіталізації по результатах стрес-тестів НБУ.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:28

  greenozon написав:АБанк має негативну динаміку (див таблицю антирейтинг фін. стійкості)

https://www.facebook.com/ukraine.org.ua ... 9388400116

В основу нашого рейтингу покладено лише один показник: відсотки по вкладах фізичних осіб.
http://ukraine.org.ua/25reyting.html
Скільки можна на цих шарлатанів посилатись.
Абанка ризикова зовсім не по рівню %.
Гриценко...наш Президент
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