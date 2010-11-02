Igor3777 написав:С перечитанных последний страниц, понял что через депозит, какой должен быть его размер на какой строк, какие проценты и другие его условия ? И вообще буду благодарен, если расскажете условия кэшбэка и ставки его )
Мінімум 25тис на півроку. Картка мастер іменна з фото, є пайпас.
jay2004 написав:Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!
Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються:
jay2004 написав:Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!
Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються:
В основу нашого рейтингу покладено лише один показник: відсотки по вкладах фізичних осіб. http://ukraine.org.ua/25reyting.html Скільки можна на цих шарлатанів посилатись. Абанка ризикова зовсім не по рівню %.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Абанка ризикова зовсім не по рівню %.
Вижу только один риск - в случае ВА , спритники не успеют вывести кешбек. За отток - все чистая правда , сам вылил фонд с хвостиком - бабло переехало в Универсал. Теперь каплями доливаю на 18,5% - все логично.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
jay2004 написав:Итак, подведём итоги последнего квартала сотрудничества А-банки. Опустили ставки - пошёл массовый осенний отток. Только я вывел - 2,5 фонда. С 15.01.2019 опять сделали конкурентную ставку - 18,5% (на продлении). Опять начинаю лить... Спасибо всех депозитчикам, подучили малость!
Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються:
Правда, приросли юрики: У відсотковому обчисленні абсолютний лідер за зростанням депозитів юросіб — А-Банк. У порівнянні з початком 2018 року його портфель збільшився на 81% (229 млн грн).
Це зменшує ризики.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
В основу нашого рейтингу покладено лише один показник: відсотки по вкладах фізичних осіб. http://ukraine.org.ua/25reyting.html Скільки можна на цих шарлатанів посилатись. Абанка ризикова зовсім не по рівню %.
Усі надіюсь розуміють чому банк ставить високі % по депошках
тому рейтинг самий бойовий і надійний. внизу є фактаж по вмерлих банках - але ж то треба дочитати(сь)