Додано: Сер 23 січ, 2019 11:05

greenozon написав: Усі надіюсь розуміють чому банк ставить високі % по депошках



тому рейтинг самий бойовий і надійний.

внизу є фактаж по вмерлих банках - але ж то треба дочитати(сь) Усі надіюсь розуміють чому банк ставить високі % по депошкахтому рейтинг самий бойовий і надійний.внизу є фактаж по вмерлих банках - але ж то треба дочитати(сь)

Что вы называете высокими ставками? Человек "с улицы" может максимум на что расчитывать это 18% в "папіре" при сумме свыше 150 грн.!!! А так 17,5%. Это по вашему ВЫСОКО??? Не смешите мои тапки. Вы ставку рефинанса НБУ видели? Знаете что она означает? По этой (и выше) ставке банки получают деньгу от НБУ. Причем не длинную как дают физики, а короткую.Так что при нынешний реалиях ставка даже 18,5%, которую тут можно получить лишь пролонгировав уже отлежавший под меньшую ставку - это очень даже не высокО, а даже "маловато будет"! Вон у Мони "спортивный" был под 21% когда у всех банков ставка была на уровне 16-17% - скажете у них проблемы похлеще а-банки? Просто другие банки (а-ля Приват) "жируют" на бесплатных ресурсах множества "оленей" и на их фоне с их ставками а-банковские кажутся высокими. Но не корректно сравнивать возможности Привата, Ощада, Пумбы и то же А-банки. ИМХО А-банка как раз дает чуть более "честную" цену на свои вклады, что свидетельствует не о проблемах банка, а всего лишь об отсутствии доступа к "кормушке" бесплатных ресурсов, где пасутся "бегемоты".А проблем с ликвидностью как раз не наблюдается. Хотя народ за год вынес из банки немало. Но ни одного сообщения о задержках возврата депо я как-то по А-банке не встречал.Так что давайте не будем "искать черную кошку в темной комнате"! Особенно если "ее там нет"!ИМХО если есть свободная гривна - то разместиться тут "до фонда с учетом %" - вполне нормально.