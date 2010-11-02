chipmunk написав:
Мінімум 25тис на півроку. Картка мастер іменна з фото, є пайпас.
Спасибо )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:03
Спасибо )
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:17
Re: А-Банк
Банка втратила близько 10 % грошей фізиків, що є дуже поганим показником, гірше в рейтингу тільки банки, що ліквідовуються:
Правда, приросли юрики: У відсотковому обчисленні абсолютний лідер за зростанням депозитів юросіб — А-Банк. У порівнянні з початком 2018 року його портфель збільшився на 81% (229 млн грн).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:39
Три с половиной года подряд дружил, рекомендовал, лелеял - и на тебе за квартал: минус почти 10% депопортфеля. С деповкладчиками - лучше дружить
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Додано: Вів 22 січ, 2019 13:44
АБанк має негативну динаміку (див таблицю антирейтинг фін. стійкості)
+50грн !
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Додано: Вів 22 січ, 2019 21:57
Зато не вимагає докапіталізації по результатах стрес-тестів НБУ.
Додано: Сер 23 січ, 2019 00:28
В основу нашого рейтингу покладено лише один показник: відсотки по вкладах фізичних осіб.
Скільки можна на цих шарлатанів посилатись.
Абанка ризикова зовсім не по рівню %.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 січ, 2019 08:31
Re: А-Банк
Вижу только один риск - в случае ВА , спритники не успеют вывести кешбек.
За отток - все чистая правда , сам вылил фонд с хвостиком - бабло переехало в Универсал. Теперь каплями доливаю на 18,5% - все логично.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 23 січ, 2019 08:57
Це зменшує ризики.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 23 січ, 2019 09:51
Усі надіюсь розуміють чому банк ставить високі % по депошках
тому рейтинг самий бойовий і надійний.
внизу є фактаж по вмерлих банках - але ж то треба дочитати(сь)
+50грн !
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:05
Re: А-Банк
Что вы называете высокими ставками? Человек "с улицы" может максимум на что расчитывать это 18% в "папіре" при сумме свыше 150 грн.!!! А так 17,5%. Это по вашему ВЫСОКО??? Не смешите мои тапки. Вы ставку рефинанса НБУ видели? Знаете что она означает? По этой (и выше) ставке банки получают деньгу от НБУ. Причем не длинную как дают физики, а короткую.
Так что при нынешний реалиях ставка даже 18,5%, которую тут можно получить лишь пролонгировав уже отлежавший под меньшую ставку - это очень даже не высокО, а даже "маловато будет"! Вон у Мони "спортивный" был под 21% когда у всех банков ставка была на уровне 16-17% - скажете у них проблемы похлеще а-банки ? Просто другие банки (а-ля Приват) "жируют" на бесплатных ресурсах множества "оленей" и на их фоне с их ставками а-банковские кажутся высокими. Но не корректно сравнивать возможности Привата, Ощада, Пумбы и то же А-банки. ИМХО А-банка как раз дает чуть более "честную" цену на свои вклады, что свидетельствует не о проблемах банка, а всего лишь об отсутствии доступа к "кормушке" бесплатных ресурсов, где пасутся "бегемоты".
А проблем с ликвидностью как раз не наблюдается. Хотя народ за год вынес из банки немало. Но ни одного сообщения о задержках возврата депо я как-то по А-банке не встречал.
Так что давайте не будем "искать черную кошку в темной комнате"! Особенно если "ее там нет"!
ИМХО если есть свободная гривна - то разместиться тут "до фонда с учетом %" - вполне нормально.
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