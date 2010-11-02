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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32
greenozon написав:
Усі надіюсь розуміють чому банк ставить високі % по депошках
тому рейтинг самий бойовий і надійний.
внизу є фактаж по вмерлих банках - але ж то треба дочитати(сь)
Але чомусь внизу нема фактажу по живим, що очолювали (очолюють) його. Рейтинги - то, всього-навсього, лише рейтинги.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32
Flamingo написав:
ИМХО если есть свободная гривна - то разместиться тут "до фонда с учетом %" - вполне нормально.
Какая свободная гривна, когда $ по 27.7 в продаже
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Igor3777
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