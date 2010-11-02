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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1140114111421143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32

  greenozon написав:Усі надіюсь розуміють чому банк ставить високі % по депошках

тому рейтинг самий бойовий і надійний.
внизу є фактаж по вмерлих банках - але ж то треба дочитати(сь)

:)

Але чомусь внизу нема фактажу по живим, що очолювали (очолюють) його. Рейтинги - то, всього-навсього, лише рейтинги. :(
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32

Re: А-Банк

  Flamingo написав:ИМХО если есть свободная гривна - то разместиться тут "до фонда с учетом %" - вполне нормально.


Какая свободная гривна, когда $ по 27.7 в продаже :mrgreen:
Igor3777
 
Повідомлень: 22
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  #<1 ... 1140114111421143
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