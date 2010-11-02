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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1141114211431144>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32

  greenozon написав:Усі надіюсь розуміють чому банк ставить високі % по депошках

тому рейтинг самий бойовий і надійний.
внизу є фактаж по вмерлих банках - але ж то треба дочитати(сь)

:)

Але чомусь внизу нема фактажу по живим, що очолювали (очолюють) його. Рейтинги - то, всього-навсього, лише рейтинги. :(
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32

Re: А-Банк

  Flamingo написав:ИМХО если есть свободная гривна - то разместиться тут "до фонда с учетом %" - вполне нормально.


Какая свободная гривна, когда $ по 27.7 в продаже :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:45

  Flamingo написав:Но ни одного сообщения о задержках возврата депо я как-то по А-банке не встречал.

І одразу згадались Фідо і Міха... :cry: :cry:
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:08

  Людина з вулиці написав:
  Flamingo написав:Но ни одного сообщения о задержках возврата депо я как-то по А-банке не встречал.

І одразу згадались Фідо і Міха... :cry: :cry:

Не был клиентом ни того, ни другого. И по фидоту вообще ничего не могу сказать - никак не пересекался. С Михой контактировал, но по вопросам работы. Плюс анализировал еще кое-что по ним. Поэтому могу сказать, что до стиля "пылесосыния" вкладов того же Михи - А-банке с его тихим маркетингом - как до Киева рачки. Не говоря уже о том, что аналога вклада "Капитал" (или как там вклад назывался, по которому ФГВЛ ничего не гарантировал) в А-банке и близко ничего подобного нету.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:10

  Igor3777 написав:
  Flamingo написав:ИМХО если есть свободная гривна - то разместиться тут "до фонда с учетом %" - вполне нормально.


Какая свободная гривна, когда $ по 27.7 в продаже :mrgreen:

А что Вы тогда на этой ветке делаете? ИМХО А-банка явно не для валюты :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ЗЫ. А свободная гривна должна быть всегда. Хотя бы на текущие расходы. И вот как раз тут ее удобно коротко размещать. Естественно для "столбовых" дворян :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:53

Re: А-Банк

Подскажите плиз, давно не пополнял, как через терминал привата пополнить кредитную карту абанка без комиссии
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:00

тарасов
Вибираєте "Поповнити картку іншого банку", вводите номер і поповнюєте.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:01

тарасов УНИ без комиссии.
Ищите тумбу
кнопочка - ПОПОЛНИТЬ КАРТУ
физически вставляете карту в тумбу
вводите суму пополнения - ДАЛИ
Высвечивает Ваши данные - сверяетесь
Дали - пополняете бумажками
печатать чек "двухметровый"
завершити
отойти от тумбы
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:10

  Goodman написав: Высвечивает Ваши данные - сверяетесь

То було раніше. Зараз пише "Карта не знайдена. Зверніться до відділення" :(
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:29

Людина з вулиці
карту вставлять а банка или привата?
тарасов
 
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