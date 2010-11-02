Але чомусь внизу нема фактажу по живим, що очолювали (очолюють) його. Рейтинги - то, всього-навсього, лише рейтинги.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32
Але чомусь внизу нема фактажу по живим, що очолювали (очолюють) його. Рейтинги - то, всього-навсього, лише рейтинги.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:32
Re: А-Банк
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:45
І одразу згадались Фідо і Міха...
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:08
Не был клиентом ни того, ни другого. И по фидоту вообще ничего не могу сказать - никак не пересекался. С Михой контактировал, но по вопросам работы. Плюс анализировал еще кое-что по ним. Поэтому могу сказать, что до стиля "пылесосыния" вкладов того же Михи - А-банке с его тихим маркетингом - как до Киева рачки. Не говоря уже о том, что аналога вклада "Капитал" (или как там вклад назывался, по которому ФГВЛ ничего не гарантировал) в А-банке и близко ничего подобного нету.
Додано: Сер 23 січ, 2019 12:10
А что Вы тогда на этой ветке делаете? ИМХО А-банка явно не для валюты
ЗЫ. А свободная гривна должна быть всегда. Хотя бы на текущие расходы. И вот как раз тут ее удобно коротко размещать. Естественно для "столбовых" дворян
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:53
Re: А-Банк
Подскажите плиз, давно не пополнял, как через терминал привата пополнить кредитную карту абанка без комиссии
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:00
тарасов
Вибираєте "Поповнити картку іншого банку", вводите номер і поповнюєте.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:01
тарасов УНИ без комиссии.
Ищите тумбу
кнопочка - ПОПОЛНИТЬ КАРТУ
физически вставляете карту в тумбу
вводите суму пополнения - ДАЛИ
Высвечивает Ваши данные - сверяетесь
Дали - пополняете бумажками
печатать чек "двухметровый"
завершити
отойти от тумбы
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:10
То було раніше. Зараз пише "Карта не знайдена. Зверніться до відділення"
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
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