Додано: Сер 23 січ, 2019 12:08

Людина з вулиці написав: Flamingo написав: Но ни одного сообщения о задержках возврата депо я как-то по А-банке не встречал. Но ни одного сообщения о задержках возврата депо я как-то по А-банке не встречал.

І одразу згадались Фідо і Міха... І одразу згадались Фідо і Міха...

Не был клиентом ни того, ни другого. И по фидоту вообще ничего не могу сказать - никак не пересекался. С Михой контактировал, но по вопросам работы. Плюс анализировал еще кое-что по ним. Поэтому могу сказать, что до стиля "пылесосыния" вкладов того же Михи - А-банке с его тихим маркетингом - как до Киева рачки. Не говоря уже о том, что аналога вклада "Капитал" (или как там вклад назывался, по которому ФГВЛ ничего не гарантировал) в А-банке и близко ничего подобного нету.