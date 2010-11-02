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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:33
Можна не вставляти ні ту, ні іншу.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:57
Re: А-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:20
Якщо без картки поповнювати приватівську, буде комісія. А-банківська - це картка іншого банку, з яким у Привата договір про безкоштовне поповнення.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:49
Людина з вулиці
пошук по ключу "Поповнення картки без її наявності"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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