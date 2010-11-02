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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:33
Обов'язково А-банку.
Востаннє редагувалось Людина з вулиці в Сер 23 січ, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:57
Re: А-Банк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:20
Так, без картки буде комісія. Обов'язково потрібно вставляти картку А-банку.
Востаннє редагувалось Людина з вулиці в Сер 23 січ, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:49
Людина з вулиці
пошук по ключу "Поповнення картки без її наявності"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:23
greenozon
Жах! Сплутав з Монобанком - там нема різниці, з карткою чи без.
Дякую Вам. Зараз зв'яжусь з тарасов - виправлю свою помилку.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж
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