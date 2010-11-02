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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1141114211431144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:33

Обов'язково А-банку.
Востаннє редагувалось Людина з вулиці в Сер 23 січ, 2019 21:40, всього редагувалось 1 раз.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:57

Re: А-Банк

  Людина з вулиці написав:Можна не вставляти ні ту, ні іншу.

так без картки буде із комісом?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:20

Так, без картки буде комісія. Обов'язково потрібно вставляти картку А-банку.
Востаннє редагувалось Людина з вулиці в Сер 23 січ, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 42
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:49

Людина з вулиці

https://a-bank.com.ua/cards/gold
пошук по ключу "Поповнення картки без її наявності"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:23

greenozon
Жах! Сплутав з Монобанком - там нема різниці, з карткою чи без.
Дякую Вам. Зараз зв'яжусь з тарасов - виправлю свою помилку.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 42
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:44

Людина з вулиці

все ок,понял...
тарасов
 
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