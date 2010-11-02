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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:10

  Людина з вулиці написав:
  kreuz написав:Для КБ від Моно різниця є. Треба без логування картою ПБ поповнювати Моно обов'язково по її номеру.

:( Ну для чого картка ПБ при поповненні готівкою картки Моно?

Мало ли кто как это делает. Важно следующее: "...мы возвращаем 0.5% от любой суммы пополнения наличными на счет кешбэк:) Обязательное условия, пополнение должно проходить без авторизации картой ПриватБанка". На себе проверять не охота, тем более делать для этого лишние ненужные движения...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:40

  kreuz написав: На себе проверять не охота, тем более делать для этого лишние ненужные движения...

А пост написати - це з задоволенням.
:oops: ...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36 Будь ласка, користайте - отримаємо по 50 грн. Дрібниця, а приємно ж :)
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 12:53

Re: А-Банк

Моно же КБ при авторизации Приватом не обещает, поэтому и проверять незачем.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1282
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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  #<1 ... 1142114311441145
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