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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:10
Людина з вулиці написав:
kreuz написав:
Для КБ від Моно різниця є. Треба без логування картою ПБ поповнювати Моно обов'язково по її номеру.
Ну для чого картка ПБ при поповненні готівкою картки Моно?
Мало ли кто как это делает. Важно следующее: "...мы возвращаем 0.5% от любой суммы пополнения наличными на счет кешбэк:) Обязательное условия, пополнение должно проходить без авторизации картой ПриватБанка". На себе проверять не охота, тем более делать для этого лишние ненужные движения...
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kreuz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:40
kreuz написав:
На себе проверять не охота, тем более делать для этого лишние ненужные движения...
А пост написати - це з задоволенням.
...І мені також надіслали промокод: 1KLRH36
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Людина з вулиці
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:53
Моно же КБ при авторизации Приватом не обещает, поэтому и проверять незачем.
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kreuz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:59
kreuz написав:
"...в терминале Приват банка нет возможности пополнить карту другого банка при наличии... Только по номеру".
Оно так и происходит. Терминал предлагает ввести номер карты или считать её с магнитной полосы. ПИН-код карты при этом не запрашиваеться.
В этом месяце пришлось до 4 раз пополнять через терминал ПриватБанка. Всё проходило быстро — не успел чек распечатать операции, как приложение моно уведомило о поступлении средств.
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MASolomko
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36
Goodman написав:тарасов
УНИ без комиссии.
Ищите тумбу
кнопочка - ПОПОЛНИТЬ КАРТУ
физически вставляете карту в тумбу
вводите суму пополнения - ДАЛИ
Высвечивает Ваши данные - сверяетесь
Дали - пополняете бумажками
печатать чек "двухметровый"
завершити
отойти от тумбы
А с другими банками (кроме Привата и А-) таким способом будет комиссия ?
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