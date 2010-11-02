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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 11:10
Людина з вулиці написав:
kreuz написав:
Для КБ від Моно різниця є. Треба без логування картою ПБ поповнювати Моно обов'язково по її номеру.
Ну для чого картка ПБ при поповненні готівкою картки Моно?
Мало ли кто как это делает. Важно следующее: "...мы возвращаем 0.5% от любой суммы пополнения наличными на счет кешбэк:) Обязательное условия, пополнение должно проходить без авторизации картой ПриватБанка". На себе проверять не охота, тем более делать для этого лишние ненужные движения...
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kreuz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:40
kreuz написав:
На себе проверять не охота, тем более делать для этого лишние ненужные движения...
А пост написати - це з задоволенням.
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Людина з вулиці
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Додано: Чет 24 січ, 2019 12:53
Моно же КБ при авторизации Приватом не обещает, поэтому и проверять незачем.
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kreuz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:59
kreuz написав:
"...в терминале Приват банка нет возможности пополнить карту другого банка при наличии... Только по номеру".
Оно так и происходит. Терминал предлагает ввести номер карты или считать её с магнитной полосы. ПИН-код карты при этом не запрашиваеться.
В этом месяце пришлось до 4 раз пополнять через терминал ПриватБанка. Всё проходило быстро — не успел чек распечатать операции, как приложение моно уведомило о поступлении средств.
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MASolomko
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:36
Goodman написав:тарасов
УНИ без комиссии.
Ищите тумбу
кнопочка - ПОПОЛНИТЬ КАРТУ
физически вставляете карту в тумбу
вводите суму пополнения - ДАЛИ
Высвечивает Ваши данные - сверяетесь
Дали - пополняете бумажками
печатать чек "двухметровый"
завершити
отойти от тумбы
А с другими банками (кроме Привата и А-) таким способом будет комиссия ?
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Философ
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:55
Философ, до 1к грн — 5 грн, свыше — 0,5% от суммы.
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MASolomko
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Додано: Суб 26 січ, 2019 12:43
Сегодня закончился кэшбечный депо 25к на 6 мес. Нажал на переоформить, дало только на 12 мес по ставке 18,5. Я согласился.
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andreyiskra
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Додано: Суб 26 січ, 2019 13:09
andreyiskra написав:
Сегодня закончился кэшбечный депо 25к на 6 мес. Нажал на переоформить, дало только на 12 мес по ставке 18,5. Я согласился.
Все верно - на более длительный срок переоформление по кнопке, а если на тот же срок что и было - надо ждать пока произойдет автопролонгация
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Flamingo
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Додано: Нед 27 січ, 2019 12:43
По поводу выплаты кешбека на КДВ.
По совету форумчан оставил на КДВ пару грн, в надежде что карта появится в списке карт для выплаты кешбека (сейчас у меня в этом списке выпадает только Уни-Кешбек)
Предполагаю, что причина вот в чём. Моя КДВ уже довольно старая, ещё "докешбечная. И видимо в Абанке есть какое-то внутреннее разделение, типа как Универсал-Моно (из интерфейса Моно нельзя ничего делать с продуктами Универсала, хотя по сути это один банк)
Наверно и тут так же. Типа "Абанк 1.0", и "Абанк с кешбеком и ...ами". Поэтому предполагаю, если я сейчас перевыпущу КДВ (там и срок как раз скоро подходит), то она уже будет в "новом Абанке", и будет в списке на выплату кешбека
Косвенно это подтверждает такой момент, что старая и новая Уни не могут быть вместе ни в какой комбинации (например, как основная и допка)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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