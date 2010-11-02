Додано: Нед 27 січ, 2019 12:43

По поводу выплаты кешбека на КДВ.



По совету форумчан оставил на КДВ пару грн, в надежде что карта появится в списке карт для выплаты кешбека (сейчас у меня в этом списке выпадает только Уни-Кешбек)



Предполагаю, что причина вот в чём. Моя КДВ уже довольно старая, ещё "докешбечная. И видимо в Абанке есть какое-то внутреннее разделение, типа как Универсал-Моно (из интерфейса Моно нельзя ничего делать с продуктами Универсала, хотя по сути это один банк)

Наверно и тут так же. Типа "Абанк 1.0", и "Абанк с кешбеком и ...ами". Поэтому предполагаю, если я сейчас перевыпущу КДВ (там и срок как раз скоро подходит), то она уже будет в "новом Абанке", и будет в списке на выплату кешбека



Косвенно это подтверждает такой момент, что старая и новая Уни не могут быть вместе ни в какой комбинации (например, как основная и допка)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин