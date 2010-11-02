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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:52
Нужно 2 грн. на карту уни. Топать к зеленой тумбе далеко. Кто может сейчас забросить 2 грн.? Завтра верну на Вашу. Буду благодарен. Детали в личку.
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anikola13
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