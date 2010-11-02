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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 156
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:38

Re: А-Банк

Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
Andey
 
Повідомлень: 849
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:39

  Andey написав:Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?


Ні.
Без обмежень.
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jay2004
 
Повідомлень: 1594
З нами з: 19.02.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 134 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:49

  jay2004 написав:
  Andey написав:Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?


Ні.
Без обмежень.

Надо добавить - но может.
THB
 
Повідомлень: 644
З нами з: 22.07.16
Подякував: 117 раз.
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