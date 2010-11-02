Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:38
Re: А-Банк
Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:39
Ні.
Без обмежень.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:49
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