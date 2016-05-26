Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:38
Re: А-Банк
Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:39
Ні.
Без обмежень.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:49
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:10
І навіть були прецеденти у минулому.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:08
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:34
После сбоя в оплатах привата "мальчик" в поддержке на горячей линии заявил, что А-Банк деньги списывает, но отмененные транзакции никаким образом не отображает в выписках. За короткий разговор много раз просил время на уточнее простых вопросов. На просьбу переключить на более компетентного - отказал. Я его послал и закрываю отношения с этим недобанком. Когда-то он был нормальным и мне помог. Не советую данную финансовую несостоятельную организацию.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:12
То что при переоформлении по кнопке дает выбрать больший срок это понятно.
А кнопка даст поменять тип вклада (например со "Стандарт" на "Стандарт срочный")
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