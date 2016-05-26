Додано: Пон 28 січ, 2019 18:34

После сбоя в оплатах привата "мальчик" в поддержке на горячей линии заявил, что А-Банк деньги списывает, но отмененные транзакции никаким образом не отображает в выписках. За короткий разговор много раз просил время на уточнее простых вопросов. На просьбу переключить на более компетентного - отказал. Я его послал и закрываю отношения с этим недобанком. Когда-то он был нормальным и мне помог. Не советую данную финансовую несостоятельную организацию.

Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.