|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:38
Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 849
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:39
Andey написав:
Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
Ні.
Без обмежень.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1594
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:49
jay2004 написав: Andey написав:
Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
Ні.
Без обмежень.
Надо добавить - но может.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 644
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:10
І навіть були прецеденти у минулому.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2921
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 166 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:08
klug написав:
І навіть були прецеденти у минулому.
и не один раз
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8951
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:34
После сбоя в оплатах привата "мальчик" в поддержке на горячей линии заявил, что А-Банк деньги списывает, но отмененные транзакции никаким образом не отображает в выписках. За короткий разговор много раз просил время на уточнее простых вопросов. На просьбу переключить на более компетентного - отказал. Я его послал и закрываю отношения с этим недобанком. Когда-то он был нормальным и мне помог. Не советую данную финансовую несостоятельную организацию.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-
-rx-
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 12.05.16
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:12
Flamingo написав: andreyiskra написав:
Сегодня закончился кэшбечный депо 25к на 6 мес. Нажал на переоформить, дало только на 12 мес по ставке 18,5. Я согласился.
Все верно - на более длительный срок переоформление по кнопке, а если на тот же срок что и было - надо ждать пока произойдет автопролонгация
То что при переоформлении по кнопке дает выбрать больший срок это понятно.
А кнопка даст поменять тип вклада (например со "Стандарт" на "Стандарт срочный")
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:52
Вкладчик1234 написав:
По поводу выплаты кешбека на КДВ.
По совету форумчан оставил на КДВ пару грн, в надежде что карта появится в списке карт для выплаты кешбека (сейчас у меня в этом списке выпадает только Уни-Кешбек)
Предполагаю, что причина вот в чём. Моя КДВ уже довольно старая, ещё "докешбечная. И видимо в Абанке есть какое-то внутреннее разделение, типа как Универсал-Моно (из интерфейса Моно нельзя ничего делать с продуктами Универсала, хотя по сути это один банк)
Наверно и тут так же. Типа "Абанк 1.0", и "Абанк с кешбеком и ...ами". Поэтому предполагаю, если я сейчас перевыпущу КДВ (там и срок как раз скоро подходит), то она уже будет в "новом Абанке", и будет в списке на выплату кешбека
Косвенно это подтверждает такой момент, что старая и новая Уни не могут быть вместе ни в какой комбинации (например, как основная и допка)
..придерживаюсь того же мнения что и Фламинго...) это просто ограничение в выводе кешбека.....разделить карты внутри банка и его систем - это не так просто ,да и никто этим заморачиваться не будет , просто решили принудительно только на кредитный счет и точка )....ну это же суркисбразерс
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-
-VICTOR-
-
-
- Повідомлень: 7065
- З нами з: 15.08.12
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 1278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 січ, 2019 01:44
-VICTOR- написав:
..придерживаюсь того же мнения что и Фламинго...) это просто ограничение в выводе кешбека.....разделить карты внутри банка и его систем - это не так просто ,да и никто этим заморачиваться не будет , просто решили принудительно только на кредитный счет и точка )....ну это же суркисбразерс
Может и так
Ещё как вариант можно попробовать получить вторую уни-дебетку.
В любом случае, хотелось больше разобраться в самом механизме, ем заработать доп.копейку. Сколько там того кешбека, и сколько там накапает процентов? - Копейки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7070
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 4648 раз.
- Подякували: 1714 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|187
|23815
|
|
|33771
|4161329
|
|
|66828
|8268846
|
|