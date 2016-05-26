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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:38

Re: А-Банк

Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:39

  Andey написав:Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?


Ні.
Без обмежень.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:49

  jay2004 написав:
  Andey написав:Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?


Ні.
Без обмежень.

Надо добавить - но может.
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:10

І навіть були прецеденти у минулому.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:08

  klug написав:І навіть були прецеденти у минулому.

и не один раз
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:34

После сбоя в оплатах привата "мальчик" в поддержке на горячей линии заявил, что А-Банк деньги списывает, но отмененные транзакции никаким образом не отображает в выписках. За короткий разговор много раз просил время на уточнее простых вопросов. На просьбу переключить на более компетентного - отказал. Я его послал и закрываю отношения с этим недобанком. Когда-то он был нормальным и мне помог. Не советую данную финансовую несостоятельную организацию.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
-rx-
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:12

  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:Сегодня закончился кэшбечный депо 25к на 6 мес. Нажал на переоформить, дало только на 12 мес по ставке 18,5. Я согласился.

Все верно - на более длительный срок переоформление по кнопке, а если на тот же срок что и было - надо ждать пока произойдет автопролонгация

То что при переоформлении по кнопке дает выбрать больший срок это понятно.
А кнопка даст поменять тип вклада (например со "Стандарт" на "Стандарт срочный") :?:
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:52

  Вкладчик1234 написав:По поводу выплаты кешбека на КДВ.

По совету форумчан оставил на КДВ пару грн, в надежде что карта появится в списке карт для выплаты кешбека (сейчас у меня в этом списке выпадает только Уни-Кешбек)

Предполагаю, что причина вот в чём. Моя КДВ уже довольно старая, ещё "докешбечная. И видимо в Абанке есть какое-то внутреннее разделение, типа как Универсал-Моно (из интерфейса Моно нельзя ничего делать с продуктами Универсала, хотя по сути это один банк)
Наверно и тут так же. Типа "Абанк 1.0", и "Абанк с кешбеком и ...ами". Поэтому предполагаю, если я сейчас перевыпущу КДВ (там и срок как раз скоро подходит), то она уже будет в "новом Абанке", и будет в списке на выплату кешбека

Косвенно это подтверждает такой момент, что старая и новая Уни не могут быть вместе ни в какой комбинации (например, как основная и допка)

..придерживаюсь того же мнения что и Фламинго...) это просто ограничение в выводе кешбека.....разделить карты внутри банка и его систем - это не так просто ,да и никто этим заморачиваться не будет , просто решили принудительно только на кредитный счет и точка )....ну это же суркисбразерс :wink:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 01:44

  -VICTOR- написав:..придерживаюсь того же мнения что и Фламинго...) это просто ограничение в выводе кешбека.....разделить карты внутри банка и его систем - это не так просто ,да и никто этим заморачиваться не будет , просто решили принудительно только на кредитный счет и точка )....ну это же суркисбразерс

Может и так
Ещё как вариант можно попробовать получить вторую уни-дебетку.
В любом случае, хотелось больше разобраться в самом механизме, ем заработать доп.копейку. Сколько там того кешбека, и сколько там накапает процентов? - Копейки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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