Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:38
Re: А-Банк
Панове,
подскажите ограничивает ли а-банк пополение гривневого депо "Стандарт строковий" суммой первоначального размещения вклада?
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:39
Ні.
Без обмежень.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:49
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:10
І навіть були прецеденти у минулому.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:08
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Додано: Пон 28 січ, 2019 18:34
После сбоя в оплатах привата "мальчик" в поддержке на горячей линии заявил, что А-Банк деньги списывает, но отмененные транзакции никаким образом не отображает в выписках. За короткий разговор много раз просил время на уточнее простых вопросов. На просьбу переключить на более компетентного - отказал. Я его послал и закрываю отношения с этим недобанком. Когда-то он был нормальным и мне помог. Не советую данную финансовую несостоятельную организацию.
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 19:12
То что при переоформлении по кнопке дает выбрать больший срок это понятно.
А кнопка даст поменять тип вклада (например со "Стандарт" на "Стандарт срочный")
Додано: Пон 28 січ, 2019 22:52
..придерживаюсь того же мнения что и Фламинго...) это просто ограничение в выводе кешбека.....разделить карты внутри банка и его систем - это не так просто ,да и никто этим заморачиваться не будет , просто решили принудительно только на кредитный счет и точка )....ну это же суркисбразерс
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Додано: Вів 29 січ, 2019 01:44
Может и так
Ещё как вариант можно попробовать получить вторую уни-дебетку.
В любом случае, хотелось больше разобраться в самом механизме, ем заработать доп.копейку. Сколько там того кешбека, и сколько там накапает процентов? - Копейки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 січ, 2019 08:05
У меня две уни: с кредлимитом и дебетка.
Конституционное право выбора карты при выплате КБ нарушено также, как и у остальных))
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