|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:59
Re: А-Банк
Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17
Понятно.
Просто где-то выше по ветке писали, что выплачивали на КДВ, вот и я себе захотел такую опцию.
Но на "нет" - и суда нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|