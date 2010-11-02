RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1144114511461147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:59

Re: А-Банк

Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".
Zochan
 
Повідомлень: 197
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17

  Zochan написав:мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".

Понятно.
Просто где-то выше по ветке писали, что выплачивали на КДВ, вот и я себе захотел такую опцию.
Но на "нет" - и суда нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7072
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4648 раз.
Подякували: 1714 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13

Re: А-Банк

  Zochan написав:Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".


так было когда это все еще было в зачаточном состоянии.
никто не роптал - все были довольны - тогда это и было принято за основу.
год назад 241,5 кешбека было за счастье.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 23.11.14
Подякував: 589 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1144114511461147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77, liliya_logical, pavyak, sergio_bender, TASCOMBANK, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6685, 6686, 6687
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
66864 8271670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 18:56
J
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3377, 3378, 3379
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33784 4162260
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 18:40
ishvara
Банк Глобус 1 ... 447, 448, 449
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4480 613679
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 18:13
ishvara

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66865)
29.01.2019 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.