|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:59
Re: А-Банк
Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".
Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17
Понятно.
Просто где-то выше по ветке писали, что выплачивали на КДВ, вот и я себе захотел такую опцию.
Но на "нет" - и суда нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13
Re: А-Банк
так было когда это все еще было в зачаточном состоянии.
никто не роптал - все были довольны - тогда это и было принято за основу.
год назад 241,5 кешбека было за счастье.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38
Вчера, 29 января, ничего так и не изменилось: в основной информации КДВ = 0 грн., а в выписке по КДВ = - 1 грн.
Хочу перестраховаться и кинуть на КДВ эту 1 гривну. Как это лучше всего сделать? Если с Уни перевести 1 грн., какая комиссия в итоге будет?
А если ничего не делать: % с депо поступят на КДВ 16 февраля, за это время могут что-то начислить за овердрафт?
|