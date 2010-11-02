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А-Банк
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Додано: Вів 29 січ, 2019 12:59
Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".
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Zochan
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Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17
Zochan написав:
мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".
Понятно.
Просто где-то выше по ветке писали, что выплачивали на КДВ, вот и я себе захотел такую опцию.
Но на "нет" - и суда нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13
Zochan написав:
Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".
так было когда это все еще было в зачаточном состоянии.
никто не роптал - все были довольны - тогда это и было принято за основу.
год назад 241,5 кешбека было за счастье.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38
Людина з вулиці написав:reef
Можна не повертати. Нічим Вам це не загрожує. Зайва гривня - Ваша, вона була заблокована - розблокована при реєстрації картки на якомусь з ресурсів.З недавніх пір А-банк, коригуючи залишок при таких розблокуваннях, перестав відображати їх у виписці.
Таким чином і не включаючи їх до суми поповнення за місяць.
Для КДВ це не має будь-якого значення, а по Уні, ймовірно, були випадки гасіння кредитного ліміту за рахунок списань-повернень, і, думаю, сумами побільше, ніж 1 грн.У виписці врешті-решт розблокування теж відобразиться, але не раніше 25 числа.
Вчера, 29 января, ничего так и не изменилось: в основной информации КДВ = 0 грн., а в выписке по КДВ = - 1 грн.
Хочу перестраховаться и кинуть на КДВ эту 1 гривну. Как это лучше всего сделать? Если с Уни перевести 1 грн., какая комиссия в итоге будет?
А если ничего не делать: % с депо поступят на КДВ 16 февраля, за это время могут что-то начислить за овердрафт?
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reef
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Додано: Сер 30 січ, 2019 15:09
reef
Нема у Вас овердрафта.
Не раніше 25-го - подія може відбутися і в лютому.
Якщо вже так страшно, переказ 1 грн власних у підсумку коштуватиме 2 коп, кредитних - 5 коп.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 30 січ, 2019 16:31
Людина з вулиці написав:reef
Нема у Вас овердрафта.
Не раніше 25-го - подія може відбутися і в лютому.
Якщо вже так страшно, переказ 1 грн власних у підсумку коштуватиме 2 коп
, кредитних - 5 коп.
А там нет такого, что комиссия 1%, но минимум несколько грн.?
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reef
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Додано: Сер 30 січ, 2019 19:04
таки да, кешбек можно вывести только на кешбечную универсалку. єто я сегодня в отделении а-банки уточнил.
условия все те же депо от 25К грн на 6 либо 12 мес: Карта выдается именная с чипом и фото, выбор 2 категорий в месяц, максимум кешбека 500 грн в мес. После окончания срока депозита кешбечные свойства не гарантируются. Во время действия депозита - гарантируются.
как-то так...
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Andey
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:01
ramaz написав: Flamingo написав: andreyiskra написав:
Сегодня закончился кэшбечный депо 25к на 6 мес. Нажал на переоформить, дало только на 12 мес по ставке 18,5. Я согласился.
Все верно - на более длительный срок переоформление по кнопке, а если на тот же срок что и было - надо ждать пока произойдет автопролонгация
То что при переоформлении по кнопке дает выбрать больший срок это понятно.
А кнопка даст поменять тип вклада (например со "Стандарт" на "Стандарт срочный")
Нет.
Кэшбэк после окончания депо на 25к есть. Правда я его переоформил на год.
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andreyiskra
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Додано: Сер 30 січ, 2019 22:32
reef написав:
А там нет такого, что комиссия 1%, но минимум несколько грн.?
Нема. Приват24 Вас попередить про розмір комісії по кожній з карток. Сміливіше. Все буде добре.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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