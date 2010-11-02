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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1144114511461147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 12:59

Re: А-Банк

Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:17

  Zochan написав:мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".

Понятно.
Просто где-то выше по ветке писали, что выплачивали на КДВ, вот и я себе захотел такую опцию.
Но на "нет" - и суда нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 18:13

Re: А-Банк

  Zochan написав:Вкладчик1234, мене під час оформлення картки попередили: "Кешбек виводиться тільки на кешбечну картку".


так было когда это все еще было в зачаточном состоянии.
никто не роптал - все были довольны - тогда это и было принято за основу.
год назад 241,5 кешбека было за счастье.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:38

  Людина з вулиці написав:reef Можна не повертати. Нічим Вам це не загрожує. Зайва гривня - Ваша, вона була заблокована - розблокована при реєстрації картки на якомусь з ресурсів.

З недавніх пір А-банк, коригуючи залишок при таких розблокуваннях, перестав відображати їх у виписці. Таким чином і не включаючи їх до суми поповнення за місяць.

Для КДВ це не має будь-якого значення, а по Уні, ймовірно, були випадки гасіння кредитного ліміту за рахунок списань-повернень, і, думаю, сумами побільше, ніж 1 грн.

У виписці врешті-решт розблокування теж відобразиться, але не раніше 25 числа.

Вчера, 29 января, ничего так и не изменилось: в основной информации КДВ = 0 грн., а в выписке по КДВ = - 1 грн.
Хочу перестраховаться и кинуть на КДВ эту 1 гривну. Как это лучше всего сделать? Если с Уни перевести 1 грн., какая комиссия в итоге будет?
А если ничего не делать: % с депо поступят на КДВ 16 февраля, за это время могут что-то начислить за овердрафт?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:09

reef
Нема у Вас овердрафта.
Не раніше 25-го - подія може відбутися і в лютому.
Якщо вже так страшно, переказ 1 грн власних у підсумку коштуватиме 2 коп, кредитних - 5 коп.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:31

  Людина з вулиці написав:reef
Нема у Вас овердрафта.
Не раніше 25-го - подія може відбутися і в лютому.
Якщо вже так страшно, переказ 1 грн власних у підсумку коштуватиме 2 коп, кредитних - 5 коп.

А там нет такого, что комиссия 1%, но минимум несколько грн.?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:04

таки да, кешбек можно вывести только на кешбечную универсалку. єто я сегодня в отделении а-банки уточнил.
условия все те же депо от 25К грн на 6 либо 12 мес: Карта выдается именная с чипом и фото, выбор 2 категорий в месяц, максимум кешбека 500 грн в мес. После окончания срока депозита кешбечные свойства не гарантируются. Во время действия депозита - гарантируются.
как-то так...
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:01

  ramaz написав:
  Flamingo написав:
  andreyiskra написав:Сегодня закончился кэшбечный депо 25к на 6 мес. Нажал на переоформить, дало только на 12 мес по ставке 18,5. Я согласился.

Все верно - на более длительный срок переоформление по кнопке, а если на тот же срок что и было - надо ждать пока произойдет автопролонгация

То что при переоформлении по кнопке дает выбрать больший срок это понятно.
А кнопка даст поменять тип вклада (например со "Стандарт" на "Стандарт срочный") :?:

Нет.
Кэшбэк после окончания депо на 25к есть. Правда я его переоформил на год.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:32

  reef написав:А там нет такого, что комиссия 1%, но минимум несколько грн.?

Нема. Приват24 Вас попередить про розмір комісії по кожній з карток. Сміливіше. Все буде добре.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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