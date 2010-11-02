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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:35
А-банка все не может никак угомониться, ежемесячно "втихую" повышая мне лимит по "кэшбечке". При том что мои траты менее 500 грн. в месяц (корм животному + редко такси), за два месяца лимит сами подняли с 10 до 50 к. Точно помню, что в середине января (когда последний раз корм покупался) было еще 20 к, а сегодня полез в приложение и уже "полтишок". Зачем? Но главное хоть бы сообщение какое прислали...
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Flamingo
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:19
WachtAmRhein написав:
Оказывается А-банк таки г***банк!!! Лежала себе в кошельке кредитка с лимитом 10000, который я понизил с 47000 в своё время. Использовал для транзита иногда. И тут я потерял ЭКО-максимум, прямо на кассе магазина это обнаружил. Делать нечего, пришлось платить абанковской.
Вдруг, неожидано, отлуп. В приложение сообщение что типа кредитными средствами платить не могу. Пишу в чат, оказывается мишкины какахи таки и сюда проникли.
Ладно приват хоть лимит сам понижал, а эти ур0дцы тупо ждали когда сам замечу.
т.е. кредитный лимит есть, но пользоваться им нельзя ?
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J
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:29
Flamingo написав:
А-банка все не может никак угомониться, ежемесячно "втихую" повышая мне лимит по "кэшбечке". При том что мои траты менее 500 грн. в месяц (корм животному + редко такси), за два месяца лимит сами подняли с 10 до 50 к. Точно помню, что в середине января (когда последний раз корм покупался) было еще 20 к, а сегодня полез в приложение и уже "полтишок". Зачем? Но главное хоть бы сообщение какое прислали...
Когда мне хоть 5-ку кинут...
Да, сам виноват, в свое время отказался от 50к... Но неужели теперь это навсегда?
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Искатель
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:51
Искатель написав:
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Когда мне хоть 5-ку кинут...
Да, сам виноват, в свое время отказался от 50к... Но неужели теперь это навсегда?
я отказывался, теперь опять налили,
может им не нравится размер вашей официальной зарплаты
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