А-банка все не может никак угомониться, ежемесячно "втихую" повышая мне лимит по "кэшбечке". При том что мои траты менее 500 грн. в месяц (корм животному + редко такси), за два месяца лимит сами подняли с 10 до 50 к. Точно помню, что в середине января (когда последний раз корм покупался) было еще 20 к, а сегодня полез в приложение и уже "полтишок". Зачем? Но главное хоть бы сообщение какое прислали...
WachtAmRhein написав:Оказывается А-банк таки г***банк!!! Лежала себе в кошельке кредитка с лимитом 10000, который я понизил с 47000 в своё время. Использовал для транзита иногда. И тут я потерял ЭКО-максимум, прямо на кассе магазина это обнаружил. Делать нечего, пришлось платить абанковской.
Вдруг, неожидано, отлуп. В приложение сообщение что типа кредитными средствами платить не могу. Пишу в чат, оказывается мишкины какахи таки и сюда проникли.
Ладно приват хоть лимит сам понижал, а эти ур0дцы тупо ждали когда сам замечу.
т.е. кредитный лимит есть, но пользоваться им нельзя ?
Flamingo написав:А-банка все не может никак угомониться, ежемесячно "втихую" повышая мне лимит по "кэшбечке". При том что мои траты менее 500 грн. в месяц (корм животному + редко такси), за два месяца лимит сами подняли с 10 до 50 к. Точно помню, что в середине января (когда последний раз корм покупался) было еще 20 к, а сегодня полез в приложение и уже "полтишок". Зачем? Но главное хоть бы сообщение какое прислали...
Когда мне хоть 5-ку кинут... Да, сам виноват, в свое время отказался от 50к... Но неужели теперь это навсегда?
WachtAmRhein написав:Оказывается А-банк таки г***банк!!! Лежала себе в кошельке кредитка с лимитом 10000, который я понизил с 47000 в своё время. Использовал для транзита иногда. И тут я потерял ЭКО-максимум, прямо на кассе магазина это обнаружил. Делать нечего, пришлось платить абанковской.
Вдруг, неожидано, отлуп. В приложение сообщение что типа кредитными средствами платить не могу. Пишу в чат, оказывается мишкины какахи таки и сюда проникли.
Ладно приват хоть лимит сам понижал, а эти ур0дцы тупо ждали когда сам замечу.
т.е. кредитный лимит есть, но пользоваться им нельзя ?
Короче на мои брызганья слюной в чате девочка со странной фамилией СУП спросила: "Правильно ли я поняла, что вы хотите снизить лимит до 0?"