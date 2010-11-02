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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1145114611471148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:35

Re: А-Банк

А-банка все не может никак угомониться, ежемесячно "втихую" повышая мне лимит по "кэшбечке". При том что мои траты менее 500 грн. в месяц (корм животному + редко такси), за два месяца лимит сами подняли с 10 до 50 к. Точно помню, что в середине января (когда последний раз корм покупался) было еще 20 к, а сегодня полез в приложение и уже "полтишок". Зачем? Но главное хоть бы сообщение какое прислали...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:19

  WachtAmRhein написав:Оказывается А-банк таки г***банк!!! Лежала себе в кошельке кредитка с лимитом 10000, который я понизил с 47000 в своё время. Использовал для транзита иногда. И тут я потерял ЭКО-максимум, прямо на кассе магазина это обнаружил. Делать нечего, пришлось платить абанковской.

Вдруг, неожидано, отлуп. В приложение сообщение что типа кредитными средствами платить не могу. Пишу в чат, оказывается мишкины какахи таки и сюда проникли.

Ладно приват хоть лимит сам понижал, а эти ур0дцы тупо ждали когда сам замечу.

т.е. кредитный лимит есть, но пользоваться им нельзя ? :roll:
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:29

  Flamingo написав:А-банка все не может никак угомониться, ежемесячно "втихую" повышая мне лимит по "кэшбечке". При том что мои траты менее 500 грн. в месяц (корм животному + редко такси), за два месяца лимит сами подняли с 10 до 50 к. Точно помню, что в середине января (когда последний раз корм покупался) было еще 20 к, а сегодня полез в приложение и уже "полтишок". Зачем? Но главное хоть бы сообщение какое прислали...

Когда мне хоть 5-ку кинут...
Да, сам виноват, в свое время отказался от 50к... Но неужели теперь это навсегда?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:51

  Искатель написав:,
Когда мне хоть 5-ку кинут...
Да, сам виноват, в свое время отказался от 50к... Но неужели теперь это навсегда?

я отказывался, теперь опять налили,
может им не нравится размер вашей официальной зарплаты
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:01

  J написав:
  WachtAmRhein написав:Оказывается А-банк таки г***банк!!! Лежала себе в кошельке кредитка с лимитом 10000, который я понизил с 47000 в своё время. Использовал для транзита иногда. И тут я потерял ЭКО-максимум, прямо на кассе магазина это обнаружил. Делать нечего, пришлось платить абанковской.

Вдруг, неожидано, отлуп. В приложение сообщение что типа кредитными средствами платить не могу. Пишу в чат, оказывается мишкины какахи таки и сюда проникли.

Ладно приват хоть лимит сам понижал, а эти ур0дцы тупо ждали когда сам замечу.

т.е. кредитный лимит есть, но пользоваться им нельзя ? :roll:


Короче на мои брызганья слюной в чате девочка со странной фамилией СУП спросила: "Правильно ли я поняла, что вы хотите снизить лимит до 0?"

ДБЛ БЛД!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:18

  J написав:
  Искатель написав:,
Когда мне хоть 5-ку кинут...
Да, сам виноват, в свое время отказался от 50к... Но неужели теперь это навсегда?

я отказывался, теперь опять налили,
может им не нравится размер вашей официальной зарплаты

У меня вообще нет официальной зарплаты :) В других банках это не проблема...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:29

Re: А-Банк

Ашка молодець
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:35

  wolt450 написав:Ашка молодець
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поделитесь плиз категориями на этот месяц
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 00:43

  curiousobro написав:
  wolt450 написав:Ашка молодець
На відміну від Монополки

поделитесь плиз категориями на этот месяц


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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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