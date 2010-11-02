|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00
proftpd66 написав:
Алла дает
...
Зачем вы тут это пишете?
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 1374
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15817
|2250300
|
П'ят 01 лют, 2019 10:00
dengon
|
|67055
|8284326
|
П'ят 01 лют, 2019 09:54
V2
|
|4511
|616285
|