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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00
Re: А-Банк
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48
Re: А-Банк
Похоже, проценты по депозитам понизили.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:02
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:06
Мда, ще весна не почалась а % вже донизу
полчається лише мінімуму стовбурового дворянства вдалось заімети 17.5+1
і та цьому дякуємо, шановний АБанк.
валюта ще на місці, але із такими ставками це не має ніякого значення
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:07
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