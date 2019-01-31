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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1146114711481149

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00

Re: А-Банк

  proftpd66 написав:Алла дает
...
Зачем вы тут это пишете?
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48

Re: А-Банк

Похоже, проценты по депозитам понизили.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:02

  Інкогніто написав:Похоже, проценты по депозитам понизили.


Да. На 0,5% - вниз (по гривне).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:06

Мда, ще весна не почалась а % вже донизу :)
полчається лише мінімуму стовбурового дворянства вдалось заімети 17.5+1
і та цьому дякуємо, шановний АБанк.

валюта ще на місці, але із такими ставками це не має ніякого значення
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:07

  Інкогніто написав:Похоже, проценты по депозитам понизили.

Да - те что на пол-года с 17,2 до 16,5 %, и на 12 месяцев с 17,5 до 17%.
Печалька :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:22

Re: А-Банк

главное чтобы столбики разрешали пополнять
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:32

Re: А-Банк

Flamingo написав:Но главное хоть бы сообщение какое прислали...

Через декілька днів пришлють.
Zochan
 
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