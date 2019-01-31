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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00
proftpd66 написав:
Алла дает
...
Зачем вы тут это пишете?
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Flamingo
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:48
Похоже, проценты по депозитам понизили.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:02
Інкогніто написав:
Похоже, проценты по депозитам понизили.
Да. На 0,5% - вниз (по гривне).
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jay2004
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:06
Мда, ще весна не почалась а % вже донизу
полчається лише мінімуму стовбурового дворянства вдалось заімети 17.5+1
і та цьому дякуємо, шановний АБанк.
валюта ще на місці, але із такими ставками це не має ніякого значення
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:07
Інкогніто написав:
Похоже, проценты по депозитам понизили.
Да - те что на пол-года с 17,2 до 16,5 %, и на 12 месяцев с 17,5 до 17%.
Печалька
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Flamingo
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:22
главное чтобы столбики разрешали пополнять
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Andey
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:32
Flamingo написав:Но главное хоть бы сообщение какое прислали...
Через декілька днів пришлють.
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Zochan
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:44
Flamingo написав: Інкогніто написав:
Похоже, проценты по депозитам понизили.
Да - те что на пол-года с 17,2 до 16,5 %, и на 12 месяцев с 17,5 до 17%.
Печалька
Печалька не то слово. Зашла сегодня переоформить 3-х месячные депо, а тут такая засада
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Кассандра
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:58
Кассандра написав: Flamingo написав: Інкогніто написав:
Похоже, проценты по депозитам понизили.
Да - те что на пол-года с 17,2 до 16,5 %, и на 12 месяцев с 17,5 до 17%.
Печалька
Печалька не то слово. Зашла сегодня переоформить 3-х месячные депо, а тут такая засада
І Шаромига знизив з 18% до 17%.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:21
Щось тут не клеїться..
НБУ залишив облікову ставку на старому рівні (18%)
а банки один за одним глядять вниз.
мабуть вони теж прогнозували донизу і працюють згідно наперед затвердженного плану
(с) куй железо пока гарячо не отходя от касси
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greenozon
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