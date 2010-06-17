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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:47
Даю банкам ещё недельку чтобы продолжить третью часть марлезонского балета ))
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:49
greenozon написав:
Щось тут не клеїться..
НБУ залишив облікову ставку на старому рівні (18%)
а банки один за одним глядять вниз.
мабуть вони теж прогнозували донизу і працюють згідно наперед затвердженного плану
(с) куй железо пока гарячо не отходя от касси
Де те залізо лежить?
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:55
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greenozon
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:27
greenozon написав:
Щось тут не клеїться..
НБУ залишив облікову ставку на старому рівні (18%)
а банки один за одним глядять вниз.
Картельна змова! Терміново скаржитись в АМКУ!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:42
Квесторе_поверніться написав: Кассандра написав: Flamingo написав:
Да - те что на пол-года с 17,2 до 16,5 %, и на 12 месяцев с 17,5 до 17%.
Печалька
Печалька не то слово. Зашла сегодня переоформить 3-х месячные депо, а тут такая засада
І Шаромига знизив з 18% до 17%.
у алки 17,75 от полугода. если больше 250К то еще 0,5% добавят.
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mephala
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:56
пополнения нет у алы, кто где застолбился?
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Oleg_Sa
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