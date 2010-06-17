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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1147114811491150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:47

Даю банкам ещё недельку чтобы продолжить третью часть марлезонского балета ))
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:49

  greenozon написав:Щось тут не клеїться..
НБУ залишив облікову ставку на старому рівні (18%)
а банки один за одним глядять вниз.

мабуть вони теж прогнозували донизу і працюють згідно наперед затвердженного плану
:)

(с) куй железо пока гарячо не отходя от касси

Де те залізо лежить?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Классіка жанра

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:27

  greenozon написав:Щось тут не клеїться..
НБУ залишив облікову ставку на старому рівні (18%)
а банки один за одним глядять вниз.

Картельна змова! Терміново скаржитись в АМКУ!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Кассандра написав:
  Flamingo написав:Да - те что на пол-года с 17,2 до 16,5 %, и на 12 месяцев с 17,5 до 17%.
Печалька :(

Печалька не то слово. Зашла сегодня переоформить 3-х месячные депо, а тут такая засада :(

І Шаромига знизив з 18% до 17%.

у алки 17,75 от полугода. если больше 250К то еще 0,5% добавят.
mephala
 
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пополнения нет у алы, кто где застолбился?
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