greenozon написав:Щось тут не клеїться.. НБУ залишив облікову ставку на старому рівні (18%) а банки один за одним глядять вниз.
мабуть вони теж прогнозували донизу і працюють згідно наперед затвердженного плану
(с) куй железо пока гарячо не отходя от касси
Де те залізо лежить?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
У Зёмы также 18,5 на февраль по акции и осталось. И у Стёпы Принтера тоже не снизили. С Акцентом и не удивительно ,что снизили. Привлекли ,а деть не знают куда (вот спам атаку и проводили).Когда звонили говорю : обоснуйте мне ситуацию и в чём конкретно мне выгода к Вам на депо по 18,5 ложить и тут же брать по 54 ? Ответа так и не добился вразумительного ,кроме "у нас выгодно кредиты брать"