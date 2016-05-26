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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:47
Даю банкам ещё недельку чтобы продолжить третью часть марлезонского балета ))
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:49
Де те залізо лежить?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:55
Классіка жанра
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:27
Картельна змова! Терміново скаржитись в АМКУ!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 18:42
у алки 17,75 от полугода. если больше 250К то еще 0,5% добавят.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 19:31
У Зёмы также 18,5 на февраль по акции и осталось. И у Стёпы Принтера тоже не снизили. С Акцентом и не удивительно ,что снизили. Привлекли ,а деть не знают куда (вот спам атаку и проводили).Когда звонили говорю : обоснуйте мне ситуацию и в чём конкретно мне выгода к Вам на депо по 18,5 ложить и тут же брать по 54 ? Ответа так и не добился вразумительного ,кроме "у нас выгодно кредиты брать"
Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:00
Жаль
чуда не сталось (на 2ому кроці, як було до НР)
+50грн !
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Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:28
неделю назад "открывала"-и назывался " Альфа депозит з поповненням" максимальный срок пол года
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 01 лют, 2019 23:28
Универсалки здесь все "кешбечные" или для избранных?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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