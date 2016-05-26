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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1148114911501151

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 01:57

emeta

див секцію "Gold карта с бесконтактной оплатой"
тут
https://a-bank.com.ua/cards/gold

Клиенты, которым доступен выпуск персонализированной карты с бесконтактной технологией оплаты:
- клиенты со среднемесячным оборотом от 50 тыс. грн (или в гривневом эквиваленте) по картам три месяца подряд;
- клиенты со среднемесячными тратами на коммунальные расходы от 10 тыс. грн, три месяца подряд;
- клиенты, открывшие депозит с 01/07/2018 (Стандарт срочный на 6, 12 месяцев) на сумму от 25 тыс. грн (валюта - гривна)

Комиссия за выпуск карты отсутствует.
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greenozon
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Re: А-Банк

Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 06:45

  Oleg_Sa написав:пополнения нет у алы, кто где застолбился?

Тут, акорд и тас
anikola13
 
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