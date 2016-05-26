див секцію "Gold карта с бесконтактной оплатой"
тут
Клиенты, которым доступен выпуск персонализированной карты с бесконтактной технологией оплаты:
- клиенты со среднемесячным оборотом от 50 тыс. грн (или в гривневом эквиваленте) по картам три месяца подряд;
- клиенты со среднемесячными тратами на коммунальные расходы от 10 тыс. грн, три месяца подряд;
- клиенты, открывшие депозит с 01/07/2018 (Стандарт срочный на 6, 12 месяцев) на сумму от 25 тыс. грн (валюта - гривна)
Комиссия за выпуск карты отсутствует.