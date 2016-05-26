А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лют, 2019 01:57
emeta
див секцію "Gold карта с бесконтактной оплатой"
тут
https://a-bank.com.ua/cards/gold
Клиенты, которым доступен выпуск персонализированной карты с бесконтактной технологией оплаты:
- клиенты со среднемесячным оборотом от 50 тыс. грн (или в гривневом эквиваленте) по картам три месяца подряд;
- клиенты со среднемесячными тратами на коммунальные расходы от 10 тыс. грн, три месяца подряд;
- клиенты, открывшие депозит с 01/07/2018 (Стандарт срочный на 6, 12 месяцев) на сумму от 25 тыс. грн (валюта - гривна)
Комиссия за выпуск карты отсутствует.
greenozon
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Додано: Суб 02 лют, 2019 04:22
Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?
pfauter
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Додано: Суб 02 лют, 2019 06:45
Oleg_Sa написав:
пополнения нет у алы, кто где застолбился?
Тут, акорд и тас
anikola13
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Додано: Суб 02 лют, 2019 08:22
pfauter написав:Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?
Безкоштовно, якщо виконані умови (вище наведені).
Zochan
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Додано: Суб 02 лют, 2019 09:24
pfauter написав:
Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?
Интересный метод задавать вопрос, когда прямо над вашим сообщением есть ответ...
Vorlon
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Додано: Суб 02 лют, 2019 19:35
Vorlon написав: pfauter написав:
Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?
Интересный метод задавать вопрос, когда прямо над вашим сообщением есть ответ...
Оформлення картки з фото 100 грн - так на сайте написано, поэтому поинтересовался у людей лично получивших карту.
pfauter
Повідомлень: 217
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Додано: Нед 03 лют, 2019 14:56
Подскажите открытие депо под кэшбэчную карту предполагает внесение средств сразу через кассу или можно по СЭПу день в день или в течение какого-то времени, карт а-банка нет, подразумевается вход с улицы нового клиента.
ZZZaika
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:03
pfauter написав:
Оформлення картки з фото 100 грн - так на сайте написано, поэтому поинтересовался у людей лично получивших карту.
У меня такая - Уни Голд за 100 грн. с чипом и фото и все. Без всяких Пэйпассов, кэшбэков и прочих плюшек.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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