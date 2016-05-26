Клиенты, которым доступен выпуск персонализированной карты с бесконтактной технологией оплаты: - клиенты со среднемесячным оборотом от 50 тыс. грн (или в гривневом эквиваленте) по картам три месяца подряд; - клиенты со среднемесячными тратами на коммунальные расходы от 10 тыс. грн, три месяца подряд; - клиенты, открывшие депозит с 01/07/2018 (Стандарт срочный на 6, 12 месяцев) на сумму от 25 тыс. грн (валюта - гривна)
Подскажите открытие депо под кэшбэчную карту предполагает внесение средств сразу через кассу или можно по СЭПу день в день или в течение какого-то времени, карт а-банка нет, подразумевается вход с улицы нового клиента.
ZZZaika написав:Подскажите открытие депо под кэшбэчную карту предполагает внесение средств сразу через кассу или можно по СЭПу день в день или в течение какого-то времени, карт а-банка нет, подразумевается вход с улицы нового клиента.
Для нового клієнта - спочатку підписання ДКБО у відділенні. Отримаєте картки, КДВ і Уні. Далі вже можна оформити деподоговір - або у відділенні, або в А24. Якщо в іб, гроші можна занести/переказати протягом місяця. Якщо у відділенні - не впевнений, що можливе відтермінування.