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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 01:57

emeta

див секцію "Gold карта с бесконтактной оплатой"
тут
https://a-bank.com.ua/cards/gold

Клиенты, которым доступен выпуск персонализированной карты с бесконтактной технологией оплаты:
- клиенты со среднемесячным оборотом от 50 тыс. грн (или в гривневом эквиваленте) по картам три месяца подряд;
- клиенты со среднемесячными тратами на коммунальные расходы от 10 тыс. грн, три месяца подряд;
- клиенты, открывшие депозит с 01/07/2018 (Стандарт срочный на 6, 12 месяцев) на сумму от 25 тыс. грн (валюта - гривна)

Комиссия за выпуск карты отсутствует.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 04:22

Re: А-Банк

Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 06:45

  Oleg_Sa написав:пополнения нет у алы, кто где застолбился?

Тут, акорд и тас
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 08:22

Re: А-Банк

pfauter написав:Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?
Безкоштовно, якщо виконані умови (вище наведені).
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 09:24

  pfauter написав:Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?

Интересный метод задавать вопрос, когда прямо над вашим сообщением есть ответ...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лют, 2019 19:35

  Vorlon написав:
  pfauter написав:Кто оформлял эту карту- плату в 100 грн. снимают как за карту с фото?

Интересный метод задавать вопрос, когда прямо над вашим сообщением есть ответ...

Оформлення картки з фото 100 грн - так на сайте написано, поэтому поинтересовался у людей лично получивших карту.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:56

Re: А-Банк

Подскажите открытие депо под кэшбэчную карту предполагает внесение средств сразу через кассу или можно по СЭПу день в день или в течение какого-то времени, карт а-банка нет, подразумевается вход с улицы нового клиента.
ZZZaika
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:03

  pfauter написав:Оформлення картки з фото 100 грн - так на сайте написано, поэтому поинтересовался у людей лично получивших карту.
У меня такая - Уни Голд за 100 грн. с чипом и фото и все. Без всяких Пэйпассов, кэшбэков и прочих плюшек.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 20:30

  ZZZaika написав:Подскажите открытие депо под кэшбэчную карту предполагает внесение средств сразу через кассу или можно по СЭПу день в день или в течение какого-то времени, карт а-банка нет, подразумевается вход с улицы нового клиента.

Для нового клієнта - спочатку підписання ДКБО у відділенні. Отримаєте картки, КДВ і Уні.
Далі вже можна оформити деподоговір - або у відділенні, або в А24. Якщо в іб, гроші можна занести/переказати протягом місяця. Якщо у відділенні - не впевнений, що можливе відтермінування.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:20

Re: А-Банк

  Людина з вулиці написав:Якщо в іб, гроші можна занести/переказати протягом місяця.


місяця?
+50грн !
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greenozon
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