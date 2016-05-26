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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1149115011511152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 157
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:23

greenozon
А хіба ні?
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31

Зазвичай після відкриття депошки гроші ел. варіантом можна завести до пару днів максимум, але місяць??
треба знайти інфо-базу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 4106
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Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:38

greenozon
Перевірив:
2.2.1.35. При дистанційному оформленні Заявки на відкриття вкладу (далі Заявка) клієнт має право внести гроші на вклад протягом 30 календарних днів з дати оформлення Заявки.
Умови по вкладам.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 87
З нами з: 27.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:48

ого як цікаво...

через ІБ мабуть це робиться так? - внесення "Налічнімі"

http://prntscr.com/mg4uqz

бо якщо вказати картку - 0 не пропускає, треба мін 2 грн, але це не наш кейс,

% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 4106
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
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  #<1 ... 1149115011511152
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