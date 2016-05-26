greenozon
А хіба ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31
Зазвичай після відкриття депошки гроші ел. варіантом можна завести до пару днів максимум, але місяць??
треба знайти інфо-базу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:38
greenozon
Перевірив:
Умови по вкладам.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:48
ого як цікаво...
через ІБ мабуть це робиться так? - внесення "Налічнімі"
бо якщо вказати картку - 0 не пропускає, треба мін 2 грн, але це не наш кейс,
% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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