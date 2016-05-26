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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1150115111521153>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:23

greenozon
А хіба ні?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31

Зазвичай після відкриття депошки гроші ел. варіантом можна завести до пару днів максимум, але місяць??
треба знайти інфо-базу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:38

greenozon
Перевірив:
2.2.1.35. При дистанційному оформленні Заявки на відкриття вкладу (далі Заявка) клієнт має право внести гроші на вклад протягом 30 календарних днів з дати оформлення Заявки.
Умови по вкладам.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 21:48

ого як цікаво...

через ІБ мабуть це робиться так? - внесення "Налічнімі"

http://prntscr.com/mg4uqz

бо якщо вказати картку - 0 не пропускає, треба мін 2 грн, але це не наш кейс,

% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:18

  greenozon написав:% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.

Нажаль, тільки так :)
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:20

  Людина з вулиці написав:
  greenozon написав:% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.

Нажаль, тільки так :)

а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:28

Re: А-Банк

  clientage написав:а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?

Так, хоч не знаю наскільки я михозамараний...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:31

  clientage написав:
  Людина з вулиці написав:
  greenozon написав:% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.

Нажаль, тільки так :)

а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?

Тут надо отделять "мух от котлет". Карту наверняка дадут. А вот по поводу лимита..., то только если ейный скорринг пропустит. Тут вон есть человек которому просто лимит не наливают третий месяц лишь потому, что он когда-то с "полтишка" обнулился (хотя в той же ситуации мне налили :)). А уж если у кого история подпорчена пусть даже только Михой - тут все будет зависеть от того как настроены в А-банке программы "наливалки лимита".
Но за "свои" тут кишмыш тоже работает. ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:01

Так шо, попробовать шоли? Уже лет 5 иду в эту банку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14

  clientage написав:Так шо, попробовать шоли? Уже лет 5 иду в эту банку :)

Пора рішучого кроку...все ж майже як в Приваті...навіть краще. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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