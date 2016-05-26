greenozon
А хіба ні?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 21:31
Зазвичай після відкриття депошки гроші ел. варіантом можна завести до пару днів максимум, але місяць??
треба знайти інфо-базу
+50грн !
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:38
greenozon
Перевірив:
Умови по вкладам.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 21:48
ого як цікаво...
через ІБ мабуть це робиться так? - внесення "Налічнімі"
бо якщо вказати картку - 0 не пропускає, треба мін 2 грн, але це не наш кейс,
% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:18
Нажаль, тільки так
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:20
а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:28
Re: А-Банк
Так, хоч не знаю наскільки я михозамараний...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:31
Тут надо отделять "мух от котлет". Карту наверняка дадут. А вот по поводу лимита..., то только если ейный скорринг пропустит. Тут вон есть человек которому просто лимит не наливают третий месяц лишь потому, что он когда-то с "полтишка" обнулился (хотя в той же ситуации мне налили ). А уж если у кого история подпорчена пусть даже только Михой - тут все будет зависеть от того как настроены в А-банке программы "наливалки лимита".
Но за "свои" тут кишмыш тоже работает.
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:01
Так шо, попробовать шоли? Уже лет 5 иду в эту банку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14
Пора рішучого кроку...все ж майже як в Приваті...навіть краще.
Гриценко...наш Президент
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