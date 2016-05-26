Пора рішучого кроку...все ж майже як в Приваті...навіть краще.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14
Пора рішучого кроку...все ж майже як в Приваті...навіть краще.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 03 лют, 2019 23:23
Конечно заходите. Карта в обслуживании неприхотлива, с честным грейсом до 55 дн (если нальют), через моню и другие р2р пополняется легко. И вопрос покупки кормов для животных решает по крайней мере до осени.
В общем в хозяйстве сгодится.
Додано: Пон 04 лют, 2019 02:34
Несколько страниц назад описывал ситуацию, что 10к лимита, висевшие у меня нетронутыми больше года, оказались недоступными к использованию из-за плохой кредитной истории, несмотря на то, что я у этих г0ндонов машину в кредит брал и досрочно выплатил.
Так что если и дадут, то скорее всего нулевочку.
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