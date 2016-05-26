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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1150115111521153

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:14

  clientage написав:Так шо, попробовать шоли? Уже лет 5 иду в эту банку :)

Пора рішучого кроку...все ж майже як в Приваті...навіть краще. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:23

  clientage написав:Так шо, попробовать шоли? Уже лет 5 иду в эту банку :)
Конечно заходите. Карта в обслуживании неприхотлива, с честным грейсом до 55 дн (если нальют), через моню и другие р2р пополняется легко. И вопрос покупки кормов для животных решает по крайней мере до осени.
В общем в хозяйстве сгодится.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 02:34

  clientage написав:
  Людина з вулиці написав:
  greenozon написав:% я так розумію починає нараховуватись по факту введення коштів на депо рахунок.

Нажаль, тільки так :)

а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?


Несколько страниц назад описывал ситуацию, что 10к лимита, висевшие у меня нетронутыми больше года, оказались недоступными к использованию из-за плохой кредитной истории, несмотря на то, что я у этих г0ндонов машину в кредит брал и досрочно выплатил.

Так что если и дадут, то скорее всего нулевочку.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 06:05

Re: А-Банк

  allofhy538 написав:Обслуживание в А Банке просто отлично. Все очень вежливые и приятно общаться.
А полгода назад отсюда бежали, вынося с собой сбережения. Рейтинг был не ахти.

Интересно, как будет после окончания срока акции ситуация.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 06:47

Бежали летом, когда упали ставки по депозитам ниже рынка и, самое главное, запретили пополнение действующих столбов... Потом банк одумался, а сейчас всё ок!
pfauter
 
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