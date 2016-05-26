clientage написав:а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?
Несколько страниц назад описывал ситуацию, что 10к лимита, висевшие у меня нетронутыми больше года, оказались недоступными к использованию из-за плохой кредитной истории, несмотря на то, что я у этих г0ндонов машину в кредит брал и досрочно выплатил.
Так что если и дадут, то скорее всего нулевочку.
Вооот же жжж... Я еще подумаю
Теж досі у роздумах. Відчуває, що це ФІДО раніше закриється, ніж я надумаюсь. З одного боку ціна входу не висока, з іншого - скупі відсотки і зміни настрою по 10 разів на місяць
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