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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1151115211531154

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
18
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
29
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:21

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:
  clientage написав:а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?


Несколько страниц назад описывал ситуацию, что 10к лимита, висевшие у меня нетронутыми больше года, оказались недоступными к использованию из-за плохой кредитной истории, несмотря на то, что я у этих г0ндонов машину в кредит брал и досрочно выплатил.

Так что если и дадут, то скорее всего нулевочку.

Вооот же жжж... Я еще подумаю :)

Теж досі у роздумах. Відчуває, що це ФІДО раніше закриється, ніж я надумаюсь. З одного боку ціна входу не висока, з іншого - скупі відсотки і зміни настрою по 10 разів на місяць
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:27

Re: А-Банк

Пару лет назад обнулился с 50 тысяч. Недавно запросил и дали 20 тысяч. Через несколько дней додали до 82 тысяч, сделали больше чем у мони.

Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:53

  Інкогніто написав:Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.

Здесь есть рассрочка? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:09

  Vorlon написав:
  Інкогніто написав:Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.

Здесь есть рассрочка? :shock:

Типа приватовской за 2,9 (или типа того) процентов в месяц.
Можно "рассрочить" транзакции "постфактум".

P.S. Из всех банков - это самый щедрый на кред. лимиты (Из привата, моно, ТАС, Абанк)

"Глупых" вопросов не задаёт, кешбек и лимиты льёт. Пока для "рядового" свинорыла - самый клиентоориентированный
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:17

Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:21

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:кешбек

По яких категоріях в лютому щедрий?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:26

  guntherhouse777 написав:Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)


С какого числа?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:43

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:
  Інкогніто написав:Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.

Здесь есть рассрочка? :shock:

Типа приватовской за 2,9 (или типа того) процентов в месяц.
Можно "рассрочить" транзакции "постфактум".

P.S. Из всех банков - это самый щедрый на кред. лимиты (Из привата, моно, ТАС, Абанк)

"Глупых" вопросов не задаёт, кешбек и лимиты льёт. Пока для "рядового" свинорыла - самый клиентоориентированный


Алла, дает 10к грн в месяц. в т.ч. и по валютным картам. Ради 400грн нет ликвидности.
Эксим тоже много дает
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:кешбек

По яких категоріях в лютому щедрий?

Я свои категории уже выбрал, не помню какие варианты давали.

Животные 20%. Такси, книги, цветы - около того (точно не помню)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:кешбек

По яких категоріях в лютому щедрий?

viewtopic.php?p=4568711#p4568711
Flamingo
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