А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:21
clientage написав: WachtAmRhein написав: clientage написав:
а Михозамараным дают КБ-голду с лимитом при внесении 25К на депо?
Несколько страниц назад описывал ситуацию, что 10к лимита, висевшие у меня нетронутыми больше года, оказались недоступными к использованию из-за плохой кредитной истории, несмотря на то, что я у этих г0ндонов машину в кредит брал и досрочно выплатил.
Так что если и дадут, то скорее всего нулевочку.
Вооот же жжж... Я еще подумаю
Теж досі у роздумах. Відчуває, що це ФІДО раніше закриється, ніж я надумаюсь. З одного боку ціна входу не висока, з іншого - скупі відсотки і зміни настрою по 10 разів на місяць
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 21:27
Пару лет назад обнулился с 50 тысяч. Недавно запросил и дали 20 тысяч. Через несколько дней додали до 82 тысяч, сделали больше чем у мони.
Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.
Інкогніто
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Додано: Пон 04 лют, 2019 21:53
Інкогніто написав:
Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.
Здесь есть рассрочка?
Vorlon
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:09
Vorlon написав: Інкогніто написав:
Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.
Здесь есть рассрочка?
Типа приватовской за 2,9 (или типа того) процентов в месяц.
Можно "рассрочить" транзакции "постфактум".
P.S. Из всех банков - это самый щедрый на кред. лимиты (Из привата, моно, ТАС, Абанк)
"Глупых" вопросов не задаёт, кешбек и лимиты льёт. Пока для "рядового" свинорыла - самый клиентоориентированный
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:17
Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)
guntherhouse777
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:21
Вкладчик1234 написав:
кешбек
По яких категоріях в лютому щедрий?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:26
guntherhouse777 написав:
Будут у них скоро Инфинити да Платины.
Из "преимуществ"-вертикальный рисунок)
С какого числа?
Kevin
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:43
Вкладчик1234 написав: Vorlon написав: Інкогніто написав:
Сделал оплату на сумму больше 2 тысяч, пришло предложение на рассрочку.
Здесь есть рассрочка?
Типа приватовской за 2,9 (или типа того) процентов в месяц.
Можно "рассрочить" транзакции "постфактум".
P.S. Из всех банков - это самый щедрый на кред. лимиты (Из привата, моно, ТАС, Абанк)
"Глупых" вопросов не задаёт, кешбек и лимиты льёт. Пока для "рядового" свинорыла - самый клиентоориентированный
Алла, дает 10к грн в месяц. в т.ч. и по валютным картам. Ради 400грн нет ликвидности.
Эксим тоже много дает
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Пон 04 лют, 2019 22:52
Квесторе_поверніться написав: Вкладчик1234 написав:
кешбек
По яких категоріях в лютому щедрий?
Я свои категории уже выбрал, не помню какие варианты давали.
Животные 20%. Такси, книги, цветы - около того (точно не помню)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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